ЧВК «Вагнер» планировала взять Артемовск к 9 мая. Почему теперь Пригожин хочет покинуть город?
Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинут занимаемые ими позиции в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) 10 мая 2023 года из-за нехватки боеприпасов, заявил глава ЧВК Евгений Пригожин.
Почему «Вагнер» уходит?
Как сообщил Пригожин, по причине дефицита снарядов в 90 процентов ЧВК «Вагнер» несет неоправданные потери, штурмуя город.
Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель
Совет командиров «Вагнера» выбрал 10 мая как день вывода своих частей с тем, чтобы встретить День Победы «блеском русского оружия», рассказал Пригожин. Он также заявил, что взять Артемовск планировалось к 9 мая 2023 года, однако из-за нехватки боеприпасов этого сделать не удалось.
Сейчас ЧВК «Вагнер» ждет боевого распоряжения на выход из города. После 10 мая российские бойцы уйдут в тыловые лагеря, чтобы «зализать раны».
Реакция Кремля
На заявление Пригожина отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался его комментировать.
Разумеется, мы видели в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции
Боеприпасы
Утром 5 мая, до публикации заявления о выходе из Артемовска, Пригожин записал иное видеообращение, в котором показал потери, понесенные ЧВК «Вагнер» за один день боев, и связал их с нехваткой снарядов.
По словам Пригожина, подразделения его компании получают лишь 30 процентов от необходимого, а при стопроцентном снабжении боеприпасами потери становятся в пять раз меньше.
Кадровые перестановки
Накануне заявлений Пригожина стало известно, что ранее уволенный с должности замглавы министра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев стал заместителем командира ЧВК «Вагнер».
Утром 5 мая, в день публикации обращений главы ЧВК «Вагнер», военный корреспондент Александр Симонов рассказал о посещении Мизинцевым российских позиций в Артемовске.
Новому замкомандира «Вагнера» рассказали о продвижении российских частей в городе и активности Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Украинское контрнаступление
Эти события разворачиваются на фоне повышенной активности ВСУ вдоль линии фронта. Накануне украинские части попытались провести разведку боем в районе Угледара Донецкой народной республики и провести аналогичные действия под Ореховым в Запорожской области.
Украинские подразделения проявили активность и под Кременной в Луганской народной республике. А 3 мая Пригожин и вовсе заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось.
Я считаю, что наступление украинской армии уже началось
По его словам, заметна «высочайшая активность» украинской авиации, а также активные действия военных по периметру и внутри фронта. По мнению Пригожина, ВСУ могут перейти в активную фазу наступления в течение нескольких дней.