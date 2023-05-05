ЧВК «Вагнер» планировала взять Артемовск к 9 мая. Почему теперь Пригожин хочет покинуть город?

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск 10 мая из-за нехватки боеприпасов

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинут занимаемые ими позиции в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) 10 мая 2023 года из-за нехватки боеприпасов, заявил глава ЧВК Евгений Пригожин.

Почему «Вагнер» уходит?

Как сообщил Пригожин, по причине дефицита снарядов в 90 процентов ЧВК «Вагнер» несет неоправданные потери, штурмуя город.

Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель Евгений Пригожин Глава ЧВК «Вагнер»

Совет командиров «Вагнера» выбрал 10 мая как день вывода своих частей с тем, чтобы встретить День Победы «блеском русского оружия», рассказал Пригожин. Он также заявил, что взять Артемовск планировалось к 9 мая 2023 года, однако из-за нехватки боеприпасов этого сделать не удалось.

Сейчас ЧВК «Вагнер» ждет боевого распоряжения на выход из города. После 10 мая российские бойцы уйдут в тыловые лагеря, чтобы «зализать раны».

Реакция Кремля

На заявление Пригожина отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался его комментировать.

Разумеется, мы видели в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Боеприпасы

Утром 5 мая, до публикации заявления о выходе из Артемовска, Пригожин записал иное видеообращение, в котором показал потери, понесенные ЧВК «Вагнер» за один день боев, и связал их с нехваткой снарядов.

По словам Пригожина, подразделения его компании получают лишь 30 процентов от необходимого, а при стопроцентном снабжении боеприпасами потери становятся в пять раз меньше.

Кадровые перестановки

Накануне заявлений Пригожина стало известно, что ранее уволенный с должности замглавы министра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев стал заместителем командира ЧВК «Вагнер».

Утром 5 мая, в день публикации обращений главы ЧВК «Вагнер», военный корреспондент Александр Симонов рассказал о посещении Мизинцевым российских позиций в Артемовске.

Новому замкомандира «Вагнера» рассказали о продвижении российских частей в городе и активности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинское контрнаступление

Эти события разворачиваются на фоне повышенной активности ВСУ вдоль линии фронта. Накануне украинские части попытались провести разведку боем в районе Угледара Донецкой народной республики и провести аналогичные действия под Ореховым в Запорожской области.

Украинские подразделения проявили активность и под Кременной в Луганской народной республике. А 3 мая Пригожин и вовсе заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось.

Я считаю, что наступление украинской армии уже началось Евгений Пригожин Глава ЧВК «Вагнер»

По его словам, заметна «высочайшая активность» украинской авиации, а также активные действия военных по периметру и внутри фронта. По мнению Пригожина, ВСУ могут перейти в активную фазу наступления в течение нескольких дней.