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21:57, 4 мая 2023Россия

Военкор показал кадры с новым замкомандира ЧВК «Вагнер»

Военкор Симонов показал кадры с новым замкомандира ЧВК «Вагнер» Мизинцевым

Кадр: Telegram-канал «Позывной Брюс»

Военный корреспондент Александр Симонов показал кадры с новым заместителем командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Михаилом Мизинцевым в Telegram-канале «Позывной Брюс».

«Сегодня в лагере подготовки с новым заместителем командира ЧВК «Вагнер» Михаилом Евгеньевичем Мизинцевым занимались доподготовкой подразделений», — прокомментировал он видео.

27 апреля военкор ВГТРК Александр Сладков сообщил, что генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности заместителя министра обороны России. Сладков не стал раскрывать причины увольнения военного.

Михаил Мизинцев был назначен на должность замминистра в сентябре 2022 года. До этого он руководил Национальным центром управления обороной России.

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Марина Совина
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