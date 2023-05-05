Новый замкомандира ЧВК «Вагнер» Мизинцев посетил Артемовск

Военкор Симонов сообщил о посещении Артемовска новым замкомандира ЧВК «Вагнер» Мизинцевым

Новый замкомандира ЧВК «Вагнер» Михаил Мизинцев посетил российские позиции в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщает военный корреспондент Александр Симонов в Telegram, прилагая видео визита командующего.

«Михаил Евгеньевич ознакомился с обстановкой на направлении и узнал о некоторых тактических особенностях действий "Оркестра"», — написал военкор.

В частности, замкомандира ЧВК «Вагнер» рассказали о продвижении российских частей в городе и активности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

27 апреля генерал-полковника Мизинцева сняли с должности заместителя министра обороны России. По сведениям военного корреспондента Александра Сладкова, Мизинцев не пробыл в должности и года.