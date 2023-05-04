Появилось видео тяжелых боев за Белогоровку в ЛНР

Военный эксперт Рожин показал видео боев за Белогоровку в ЛНР и рассказал об их ходе

Видео тяжелых боев за Белогоровку в Луганской народной республике (ЛНР) опубликовал военный эксперт Борис Рожин в Telegram, ссылаясь на участников боестолкновений.

«Некоторое время назад на позицию в промзоне поселка заходила наша группа из нескольких десятков человек», — рассказал Рожин. Далее украинские спецподразделения и пехота попытались контратаковать, произошел тяжелый бой.

Затем артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ), помимо ударов по российским солдатам, попыталась отрезать их от снабжения. Тем не менее частям России удалось продвинуться и провести ротацию.

«Бои в промзоне продолжаются, обстановка там сложная. Потери серьезные с обеих сторон», — резюмировал Рожин.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о серьезных потерях ВСУ под Белогоровкой. По его словам, в связи с этим противник вынужден ежедневно перебрасывать туда силы с других направлений.