Командир спецназа «Ахмат» рассказал о потерях ВСУ под Белогоровкой

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ несут потери под Белогоровкой и перебрасывают туда силы

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов рассказал о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР). По его словам, в связи с этим противник вынужден ежедневно перебрасывать туда силы с других направлений, пишет ТАСС.

«И если, ежедневно стягивая эти силы, они [украинские войска] вывозят оттуда только "двухсотых" и "трехсотых" [убитых и раненых], то это уже говорит само за себя», — отметил он.

Алаудинов также опроверг слухи об окружении группы российских военных в районе Белогоровки. «Мы на себя оттянули определенные силы и средства и планомерно их уничтожаем. То, что они там говорят, что они 100 человек окружили, это неправда», — объяснил командир «Ахмата», добавив, что его бойцы и силы 2-го армейского корпуса находятся на меловом заводе на территории Белогоровки.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации крупной группы бойцов ВСУ между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. По его словам, российские военные провели блестящую операцию, часть украинских бойцов была взяты в плен, в том числе военнослужащий национальной гвардии Украины Максим Нихаенко.