Песков отказался комментировать слова Пригожина о выводе ЧВК из Артемовска

Песков не стал комментировать слова главы ЧВК «Вагнер» Пригожина об Артемовске

В Кремле не станут комментировать слова главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина о возможном выводе его бойцов из Артемовска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков отказался реагировать на заявления Пригожина, так как этот вопрос относится к категории спецоперации. Вопросы о военных действиях Кремль регулярно переадресовывает в Министерство обороны.

При этом представитель президента отметил, что в Кремле ознакомились с заявлением бизнесмена благодаря средствам массовой информации.

Ранее пресс-служба главы ЧВК опубликовала видеоролик, на кадрах которого Пригожин заявляет о намерениях вывести подразделение из Артемовска 10 мая. По словам бизнесмена, такое решение может быть принято в случае сохранения ситуации с нехваткой боеприпасов.

Он заявил, что бойцы подразделения уйдут в тыловые лагеря, чтобы «зализать раны». По его словам, дефицит снарядов у «Вагнера» в настоящий момент составляет 90 процентов.