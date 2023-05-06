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22:25, 6 мая 2023Россия

Кадыров попросил Путина дать поручение о передислокации «Ахмата» в Артемовск

Кадыров попросил Путина дать поручение о передислокации подразделений «Ахмата» в Артемовск
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал подписанное им письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его дать поручение передислоцировать подразделения чеченского спецназа «Ахмат» в Артемовск (украинское название — Бахмут).

«Подписал письмо на имя Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения "Ахмат" в город Артемовск», — написал он.

Кадыров отметил, что письмо уже было направлено главе государства.

В настоящее время на территории Артемовска задействована группировка ЧВК «Вагнер», позиции будут переданы подразделениям «Ахмат» 10 мая, заявил ранее глава ЧВК Евгений Пригожин. Покинуть город после практически семи месяцев проведения операции группировка решила 5 мая. Пригожин объяснил, что у российских войск в Артемовске категорически не хватает боеприпасов, и потребовал от Минобороны России предоставить группировке больше снарядов. По его словам, с 1 мая вагнеровцев практически полностью отрезали от любых артиллерийских боеприпасов.

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Марина Совина
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