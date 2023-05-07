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21:32, 7 мая 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о планах Киева захватить Запорожскую АЭС

Рогов заявил, что ВСУ в рамках контрнаступления планируют попытаться захватить ЗАЭС

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в рамках своего контрнаступления планируют предпринять попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщает РИА Новости.

«В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу Днепра», — заявил он, отметив, что Киев даже не скрывает свои намерения.

Рогов подчеркнул, что западные кураторы помогают украинским солдатам разрабатывать тактику грядущего контрнаступления. По его словам, военные ВСУ являются лишь инструментом исполнения преступных приказов.

Ранее губернатор Курской области рассказал, что украинские солдаты обстреляли школу и детский сад в поселке Теткино. По его словам, повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, а также газовая труба. В части домов отсутствует электричество. Пострадавших нет.

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Марина Совина
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