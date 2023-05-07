Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 7 мая 2023Бывший СССР

Минометчики ВСУ попали под двойной удар в Авдеевке

Боец с позывным Дачник заявил, что минометчики ВСУ попали под двойной удар в Авдеевке

Фото: Reuters

В городе Авдеевке Донецкой области минометчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под двойной удар — по ним ударила как украинская, так и российская авиация. Об этом со ссылкой на бойца спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник сообщает агентство РИА Новости.

Он рассказал, что авиация Украины отстреляла полные боекомплекты по позициям своих же бойцов, а через полтора часа по тем же координатам поразили позиции противника российские летчики.

«Сегодня утром услышали звук вертолета, определили направление. Он летит с украинской стороны. Решили, что летит по нам, но мы просчитались. Вертолет не долетел четыре километра и выпустил полный боекомплект по своим минометным позициям. Хорошо отработали по ним, накрыли их полностью», — отметил Дачник. Он добавил, что подобная «точность» ударов его порадовала. Дачник также предположил, что авиация ВСУ побоялась подлететь на более близкое расстояние, боясь поражения, так что решила стрелять туда, куда может, не догадываясь, что на этой позиции находятся их же бойцы.

Ранее стало известно о том, что российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Кроме того, удары были нанесены в районе Одессы и Николаева, в результате чего уничтожен пункт размещения военной техники ВСУ, в том числе переданной западными странами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна
В Запорожской области заявили о сохранении вероятности контрнаступления ВСУ
Стало известно об угрозе российским селам после пожара на складах с порохом
Минометчики ВСУ попали под двойной удар в Авдеевке
Жена Павла Прилучного опубликовала видеозапись подготовки к родам
Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку и миномет ВСУ
Власти сообщили о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС
«Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве
ФСБ задержала с поличным вывозившего в Польшу госнаграды россиянина
При обстреле ВСУ приграничного российского региона поврежден дом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.