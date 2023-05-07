Боец с позывным Дачник заявил, что минометчики ВСУ попали под двойной удар в Авдеевке

В городе Авдеевке Донецкой области минометчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под двойной удар — по ним ударила как украинская, так и российская авиация. Об этом со ссылкой на бойца спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник сообщает агентство РИА Новости.

Он рассказал, что авиация Украины отстреляла полные боекомплекты по позициям своих же бойцов, а через полтора часа по тем же координатам поразили позиции противника российские летчики.

«Сегодня утром услышали звук вертолета, определили направление. Он летит с украинской стороны. Решили, что летит по нам, но мы просчитались. Вертолет не долетел четыре километра и выпустил полный боекомплект по своим минометным позициям. Хорошо отработали по ним, накрыли их полностью», — отметил Дачник. Он добавил, что подобная «точность» ударов его порадовала. Дачник также предположил, что авиация ВСУ побоялась подлететь на более близкое расстояние, боясь поражения, так что решила стрелять туда, куда может, не догадываясь, что на этой позиции находятся их же бойцы.

Ранее стало известно о том, что российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Кроме того, удары были нанесены в районе Одессы и Николаева, в результате чего уничтожен пункт размещения военной техники ВСУ, в том числе переданной западными странами.