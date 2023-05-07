Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку и миномет ВСУ

ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку и миномет ВСУ в Херсонской области

Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) и миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщает агентство ТАСС.

Источник рассказал, что удар был нанесен ночью по военным объектам, находящимся в поселке Днепровское и селе Ольговка. В результате в первом населенном пункте была уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика», во втором — 120-миллиметровый миномет, а также относящийся к нему боекомплект.

Кроме того, ударами Вооруженных сил (ВС) двое бойцов ВСУ были ранены, а еще 10 — погибли.

Ранее стало известно о том, что в ночь на 7 мая экипажи Ту-22М3 Военно-космических сил России совершили несколько ракетных ударов по объектам ВСУ. Взрывы произошли в Одессе и Николаеве, где был уничтожен пункт размещения военной техники противника, в том числе переданной западными странами.