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22:59, 7 мая 2023Мир

Бывший сотрудник ЦРУ назвал Байдена причиной обвинения США в атаке на Кремль

Экс-аналитик ЦРУ Флейц: мир обвиняет США в атаке на Кремль из-за неумелой политики Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Подозрения со стороны всего мира в том, что Вашингтон причастен к атаке беспилотников на Кремль, вызваны неумелым руководством американского президента Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Фред Флейц, передает Newsmax.

По словам Флейца, Байден никогда не обладал качествами, присущими мировому лидеру. Помимо этого, добавил он, глава США не способен правильно преподносить информацию. Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что во время его интервью одной из ближневосточных телекомпаний был проведен опрос, который показал, что свыше 80 процентов зрителей считают, что организаторами атаки являются американские власти.

Комментируя инцидент с беспилотниками, Флейц отметил, что если целью атаки была попытка покушения на президента России Владимира Путина, то спланировавшие и совершившие это — «настоящие дураки».

О попытке беспилотников атаковать резиденцию президента России в Кремле стало известно 3 мая. Известно, что Путин в это время находился в своей резиденции в Ново-Огарево.

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Марина Совина
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