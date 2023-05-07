В ДНР сообщили о четырех обстрелах Донецка со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах со стороны ВСУ за два часа

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк четыре раза за два часа.

Отмечается, что огонь велся по Киевскому, Петровскому и Кировскому районам. В общей сложности по городу было выпущено 14 снарядов калибра 155 миллиметров.

Помимо этого украинские военные обстреляли Горловку и Макеевку.

Ранее российский боец Южной группы войск с позывным Гуд заявил, что артиллерия ВСУ пытается разрушить каждое здание в Марьинке в ДНР. По его словам, по населенному пункту очень часто наносятся удары, в том числе из танков, каждые 15 минут работают тяжелые минометы.