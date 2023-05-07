Российский военный заявил о попытке ВСУ разрушить каждое здание в Марьинке

Российский боец «Гуд» заявил о попытке артиллерии ВСУ разрушить каждое здание в Марьинке

Российский боец Южной группы войск с позывным «Гуд» заявил, что артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается разрушить каждое здание в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, по населенному пункту очень часто наносятся удары, в том числе из танков, каждые 15 минут работают тяжелые минометы.

«Пытается (каждое здание) разрушить, пытается нас выбить», — подчеркнул «Гуд», добавив, что ВСУ практически уничтожают город.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что все позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Марьинка в настоящее время находятся под огневым контролем ВС России. Он отметил, что российские солдаты «все видят» и при любой возможности пытаются уничтожить силы противника.

