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07:41, 7 мая 2023Бывший СССР

Российский военный заявил о попытке ВСУ разрушить каждое здание в Марьинке

Российский боец «Гуд» заявил о попытке артиллерии ВСУ разрушить каждое здание в Марьинке

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Российский боец Южной группы войск с позывным «Гуд» заявил, что артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается разрушить каждое здание в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, по населенному пункту очень часто наносятся удары, в том числе из танков, каждые 15 минут работают тяжелые минометы.

«Пытается (каждое здание) разрушить, пытается нас выбить», — подчеркнул «Гуд», добавив, что ВСУ практически уничтожают город.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что все позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Марьинка в настоящее время находятся под огневым контролем ВС России. Он отметил, что российские солдаты «все видят» и при любой возможности пытаются уничтожить силы противника.

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Марина Совина
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