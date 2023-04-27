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23:51, 27 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об огневом контроле позиций ВСУ в Марьинке российскими военными

Врио главы ДНР Пушилин: позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем ВС России

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала рассказал, что все позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Марьинка в настоящее время находятся под огневым контролем ВС России.

«Если берем Марьинку, то все позиции противника сейчас под нашим огневым контролем», — заявил он.

Пушилин добавил, что российские солдаты «все видят» и при любой возможности пытаются уничтожить силы противника.

Ранее появилось видео, как беспилотник-камикадзе соединения «Черные гусары», входящего в группировку «Отважные», уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук». Отмечается, что одиноко стоящий ЗРК попал в объективы операторов дрона, после чего было принято решение нанести удар беспилотным летательным аппаратом «Герань».

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Марина Совина
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