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00:29, 7 мая 2023Россия

Минобороны показало на видео взлом обороны ВСУ с помощью дронов Mavic

МО РФ: российские десантники с дронами Mavic взламывает оборону ВСУ около Кременной в ЛНР

Видео: Telegram-канал Минобороны России

Министерство обороны России в своем Telegram-канале показало на видео, как российские десантники с помощью дронов Mavic взламывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

В ведомстве отметили, что беспилотники ведут наблюдение за опорными пунктами украинских военнослужащих, которые возвели вдоль линии боевого соприкосновения укрепленные оборонные позиции.

«Дооборудование позиций проводится в ночное время, но, несмотря на это, подразделения БПЛА вскрывают все опорные пункты с последующим их уничтожением», — пояснили в Минобороны.

Там добавили, что основным направлением работы операторов беспилотников является корректировка артиллерийского огня. После обнаружения движения координаты сразу же передаются на командный пункт.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт-1».

Марина Совина
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