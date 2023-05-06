Российские танкисты начали использовать динамический «скворечник» для танков

Минобороны: российские танкисты начали использовать в зоне СВО динамический «скворечник»

Российские военные начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт-1». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Такой козырек, или «скворечник», представляет собой противокумулятивную решетку, которая приваривается к башне танка на четырех длинных направляющих. Он создает своего рода навес, прикрывающий верхнюю часть танка с более тонкой броней.

Утверждается, что такой динамический «скворечник» был представлен оборонным ведомством впервые. При этом ранее экипажи могли самостоятельно сделать и прикрепить на танк самодельный навес. Минобороны отметило, что вес такой дополнительной защиты составляет более 200 килограммов.

По словам российского военного эксперта, на которого ссылается агентство, использование пакета «Контакт-1» должно повысить эффективность подобно рода защиты. «Подобный козырек с динамической защитой должен защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, в также сбрасываемых с малых БПЛА кумулятивных гранат», — заявил он.

Ранее стало известно, что на параде Победы на Красной площади российские военные должны показать модернизированную боевую технику. Утверждается, что в основе парадных расчетов будут образцы техники, которая применяется в зоне СВО. По информации «Известий», прежде всего речь идет о танках Т-72Б3М, боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82.