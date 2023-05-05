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18:19, 5 мая 2023Наука и техника

На параде 9 мая покажут модернизированную с учетом опыта СВО технику

«Известия»: на параде 9 мая покажут модернизированную с учетом опыта СВО технику

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Модернизированную с учетом опыта специальной военной операции (СВО) технику покажут на параде 9 мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на планы проведения парада Победы на Красной площади и в некоторых регионах.

Отмечается, что основу парадных расчетов составят образцы вооружения и техники, которые применяют в зоне СВО. По информации издания, в первую очередь речь идет о танках Т-72Б3М, боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82.

Также 9 мая покажут модернизированную технику. В параде в Ростове-на-Дону примут участие танки Т-72Б3М образца 2021 года и доработанные Т-72Б3М образца 2022 года. Модернизированный танк получил дополнительные блоки динамической защиты.

По словам источников издания, БМП-3 также доработали с учетом опыта ее применения. Машина получила дополнительные бронированные экраны и элементы динамической защиты.

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Ранее стало известно, что «Курганмашзавод» разработал комплекты навесной динамической защиты для БМП-3, которые снижают пробивную способность попавшего в машину снаряда.

В декабре 2022 года издание Military Watch писало, что защищенность модернизированных Т-72Б3М приблизили к уровню танка Т-90М. Блоками динамической защиты прикрыли маску пушки, дымовые гранатометы и надгусеничные полки.

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Даниил Иринин
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