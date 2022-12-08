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12:03, 8 декабря 2022Наука и техника

В США оценили модернизацию российских Т-72Б3М

Military Watch: защищенность модернизированных Т-72Б3М приблизили к уровню Т-90М
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Защищенность модернизированных танков Т-72Б3М, которые поставили Министерству обороны России, приблизили к уровню Т-90М. Усовершенствованную версию танка оценили в публикации американского журнала Military Watch.

Отмечается, что усовершенствованный танк получил дополнительные блоки динамической защиты (ДЗ), которые установлены вдоль всего корпуса машины и на башне. Также блоками ДЗ прикрыли маску пушки, дымовые гранатометы и надгусеничные полки.

«Если последний пакет модернизации окажется эффективным, вероятность чего остается высокой из-за большого сходства Т-72Б с Т-90, он может быть широко внедрен на более чем 1000 танках», — пишет издание. Также авторы предположили, что модернизация может заинтересовать страны, в которых эксплуатируют Т-72.

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Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» поставил Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М. В результате усовершенствования улучшилась маневренность машин, повысились огневая мощь и уровень защищенности.

В сентябре в публикации Popular Mechanics отметили, что большинство из участвующих в боях на Украине танков устарели. Исключение составляет только российский Т-90М.

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Даниил Иринин
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