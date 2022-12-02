Минобороны получило партию модернизированных Т-72Б3М

«Уралвагонзавод» поставил ВС РФ модернизированные танки Т72Б3М с улучшенной огневой мощью

Министерство обороны России получило партию модернизированных танков Т72Б3М. Об этом со ссылкой на «Уралвагонзавод» (УВЗ) сообщает ТАСС.

Отмечается, что модернизация выполнена в рамках гособоронзаказа. В результате усовершенствования «улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности».

Как пишет агентство, «новая защита позволяет значительно повысить живучесть и эффективность применения бронемашины не только при ведении общевойскового боя, но и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия».

В октябре Telegram-канал bmpd заметил, что модернизированный белорусский танк Т-72 получил специальную «печку», призванную обеспечить защиту машины от противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin.