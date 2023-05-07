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22:47, 7 мая 2023Бывший СССР

Дуэль российского и украинского танков сняли на видео

RusVesna: российский экипаж снял на видео уничтожение танка ВСУ в ходе танковой дуэли

Танковую дуэль в зоне специальной военной операции на Украине показали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Поясняется, что прятавшаяся в лесополосе украинская бронемашина была обнаружена разведывательным дроном. Навстречу ей выдвинулся танковый экипаж 60-й бригады из Приморского края.

После первого выстрела танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестал двигаться, а после второго попадания у него взорвался боекомплект, полностью уничтожив машину. Видео было снято сквозь приборы наблюдения российского танка.

Военкоры отмечают, что на борту украинского танка были нарисованы нацистские кресты.

6 мая бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Запад способствует уничтожению солдат украинской армии, отправляя Киеву незнакомую для них военную технику. Он указал, что передача ВСУ западной техники не окажет никакого влияния на ход событий, поскольку любой немецкий танк Leopard станет для украинского экипажа «гробом на колесах», так как требует иного подхода и обслуживания, в отличие от танков Т-72.

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Марина Совина
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