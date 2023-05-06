В США рассказали о способе уничтожения Западом украинских солдат
Запад способствует уничтожению солдат украинской армии, отправляя Киеву незнакомую для них военную технику. Об этом рассказал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хейфонгу.
«Я не понимаю, почему мы думаем, что появится какое-то чудо-оружие. Его не будет. <...> Они [страны Запада] уничтожают украинцев, отправляя им это вооружение», — подчеркнул Риттер.
По его мнению, отправка Киеву западной техники не окажет никакого влияния на ход событий. Дело в том, что ВСУ получают танки, с которыми они не умеют обращаться. Скотт Риттер заявил, что любой немецкий танк Leopard станет для украинского экипажа «гробом на колесах», так как требует иного подхода и обслуживания в отличие от танков Т-72.
Также экс-разведчик подчеркнул, что западные истребители и то, чем пользуется украинская армия, — абсолютно разные вещи, а на переподготовку пилотов уйдет очень много времени.
В конце апреля Скотт Риттер заявил, что после взятия российскими войсками Артемовска в Донецкой народной республике специальная военная операция может перейти на новый этап из-за серьезных потерь в рядах Вооруженных сил Украины. Он отметил, что оборона города серьезно истощила украинские войска, вызвав кризис снабжения и серьезный кадровый голод.
Кроме того, по подсчетам экс-разведчика, ВСУ в ходе конфликта в Донбассе потеряли 80 процентов от изначальной численности армии. При этом восполнить потерю военных профессионалов вряд ли станет выполнимой задачей, отмечал ранее Риттер.