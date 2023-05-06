Скотт Риттер: Запад убивает украинских солдат, отправляя Киеву незнакомую для них технику

Запад способствует уничтожению солдат украинской армии, отправляя Киеву незнакомую для них военную технику. Об этом рассказал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хейфонгу.

«Я не понимаю, почему мы думаем, что появится какое-то чудо-оружие. Его не будет. <...> Они [страны Запада] уничтожают украинцев, отправляя им это вооружение», — подчеркнул Риттер.

По его мнению, отправка Киеву западной техники не окажет никакого влияния на ход событий. Дело в том, что ВСУ получают танки, с которыми они не умеют обращаться. Скотт Риттер заявил, что любой немецкий танк Leopard станет для украинского экипажа «гробом на колесах», так как требует иного подхода и обслуживания в отличие от танков Т-72.

Также экс-разведчик подчеркнул, что западные истребители и то, чем пользуется украинская армия, — абсолютно разные вещи, а на переподготовку пилотов уйдет очень много времени.

В конце апреля Скотт Риттер заявил, что после взятия российскими войсками Артемовска в Донецкой народной республике специальная военная операция может перейти на новый этап из-за серьезных потерь в рядах Вооруженных сил Украины. Он отметил, что оборона города серьезно истощила украинские войска, вызвав кризис снабжения и серьезный кадровый голод.

Кроме того, по подсчетам экс-разведчика, ВСУ в ходе конфликта в Донбассе потеряли 80 процентов от изначальной численности армии. При этом восполнить потерю военных профессионалов вряд ли станет выполнимой задачей, отмечал ранее Риттер.