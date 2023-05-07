Эрдоган провел массовый митинг в преддверии президентских выборов в Турции

Глава Турции Эрдоган провел массовый митинг в Стамбуле в преддверии президентских выборов

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел массовый митинг в Стамбуле в преддверии президентских выборов в стране. Трансляция мероприятия опубликована в его Twitter-аккаунте.

В ходе выступления Эрдоган рассказал о своих планах, в частности, он пообещал гражданам прокладку транспортного коридора под проливом Босфор в рамках «Большого тоннельного проекта Стамбула». Президент также добавил, что после победы на выборах, вопреки своей традиции, он выступит с первой речью не в Анкаре, а в Стамбуле.

На демонстрацию пришли порядка 1,7 миллиона человек. «Если жители Стамбула скажут "да" на выборах, вопрос [избрания президента] можно считать решенным», — отметил политик после митинга.

Ранее Эрдоган выразил уверенность в своей победе на предстоящих выборах главы Турции, которые состоятся 14 мая. Он указал, что об этом свидетельствуют в том числе результаты социологических опросов.