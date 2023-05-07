Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:53, 7 мая 2023Мир

Эрдоган провел массовый митинг в преддверии президентских выборов в Турции

Глава Турции Эрдоган провел массовый митинг в Стамбуле в преддверии президентских выборов
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел массовый митинг в Стамбуле в преддверии президентских выборов в стране. Трансляция мероприятия опубликована в его Twitter-аккаунте.

В ходе выступления Эрдоган рассказал о своих планах, в частности, он пообещал гражданам прокладку транспортного коридора под проливом Босфор в рамках «Большого тоннельного проекта Стамбула». Президент также добавил, что после победы на выборах, вопреки своей традиции, он выступит с первой речью не в Анкаре, а в Стамбуле.

На демонстрацию пришли порядка 1,7 миллиона человек. «Если жители Стамбула скажут "да" на выборах, вопрос [избрания президента] можно считать решенным», — отметил политик после митинга.

Ранее Эрдоган выразил уверенность в своей победе на предстоящих выборах главы Турции, которые состоятся 14 мая. Он указал, что об этом свидетельствуют в том числе результаты социологических опросов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Прилепин рассказал о своем состоянии после взрыва
Три человека погибли при пожарах в российском регионе за один день
Генпрокурор Белоруссии назвал число желающих вернуться в страну оппозиционеров
Эрдоган провел массовый митинг в преддверии президентских выборов в Турции
Кристина Асмус сообщила о вынужденной экономии на еде
Названы типы используемых российскими летчиками в зоне СВО ракет
Глава РПЛ оценил пятую поряд победу «Зенита» в чемпионате
Еще в одном российском регионе ввели режим ЧС
Москвичам пообещали заморозки и потепление
В Запорожской области заявили о планах Киева захватить Запорожскую АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.