Стало известно об угрозе российским селам после пожара на складах с порохом

Карташов сообщил об угрозе пожара в селах Липовское и Колташ из-за складов с порохом

Пожар, начавшийся на складах с порохом в поселке Первомайское Свердловской области, может перекинуться на соседние села Липовское и Колташ. Об этом стало известно из сообщения главы Режевского городского округа Ивана Карташова в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, часть складских помещений удалось отстоять, в настоящее время работа ведется в лесах вокруг них. Тушением огня заняты лесоохрана и Уральская авиабаза. В самом городе Режа сохраняется сильное задымление.

В свою очередь, региональный главк МЧС в комментарии РИА Новости сообщает о локализации пожара в районе складов. Два помещения общей площадью 960 квадратных метра сгорели, три остались не затронуты огнем. Пострадавших нет.

Всего в регионе продолжает действовать 53 лесных пожара на площади более 33 тысяч гектаров леса. Борьбу с ними ведут 2,5 тысячи человек. В тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники.