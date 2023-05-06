В российском регионе сгорели два склада с порохом

МЧС сообщило об уничтожении двух складов с порохом из-за пожара в Свердловской области

Главное управление МЧС России по Свердловской области в своем Telegram-канале сообщило, что в результате крупного лесного пожара в регионе сгорели два склада с порохом. Отмечается, что благодаря усилиям спасателей удалось не допустить распространения огня еще на три складских строения.

«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространения огня на три складских строения. На текущий момент уничтожены огнем два склада на площади 960 метров квадратных», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС продолжают предпринимать усилия для того, чтобы локализовать пожар. Отмечается, что до сих пор не сообщалось о жертвах или пострадавших.

Ранее стало известно, что в поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом. Помимо этого 18 соседних складов с порохом находятся под угрозой возгорания. В связи с инцидентом жителей поселка, в котором приживают около 400 человек, эвакуировали.