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06:26, 7 мая 2023Россия

Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили американский бронеавтомобиль

Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Артемовске американский бронеавтомобиль Humvee

Фото: Terray Sylvester / Reuters

Бойцы частной военной компании ЧВК «Вагнер» рассказали, что в Артемовске им удалось захватить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) трофей — американский бронеавтомобиль Humvee, сообщает РИА Новости.

По словам одного из солдат ЧВК, украинские военные бросили его во время отступления в западные кварталы Артемовска, после чего предприняли попытку уничтожить технику с помощью артиллерии, однако бронеавтомобиль получил лишь незначительные повреждения.

«Мы утащили ее у них прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела. Что хорошего в этой машине — она сразу завелась, выехали на ней в безопасную зону», — заявил он добавив, что после этого Humvee отбуксировали в безопасную зону с помощью трактора.

Российский военный назвал бронеавтомобиль прекрасным подарком от США, похвалив его двигатель, мотор и коробку передач.

Ранее стало известно, что российские разведчики под Донецком взяли в качестве трофея американский бронетранспортер (БТР) М113. Уточняется, что в ходе ночного штурма по БТР ударили из гранатомета, машине повредило гусеницу. Экипаж покинул машину и попытался отступить, но был уничтожен.

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Марина Совина
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