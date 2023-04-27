Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:12, 27 апреля 2023Бывший СССР

Российские разведчики взяли американский БТР в качестве трофея под Донецком

Разведчики ВС РФ под Донецком в ходе ночного штурма взяли в трофей американский БТР М113

Фото: Sgt. Thomas Mort / Wikimedia

Американский бронетранспортер (БТР) М113 взяли в качестве трофея российские разведчики под Донецком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одного из солдат с позывным Ганс.

Как рассказал военнослужащий, в ходе ночного штурма по БТР ударили из гранатомета, машине повредило гусеницу. Экипаж покинул машину и попытался отступить, но был уничтожен.

«При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113. Машина будет работать, воевать с противником», — сказал Ганс.

Ранее подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению с воздуха заметили бойцы отряда разведки БАРС «Каскад». По заявлению одного из военнослужащих, они фиксируют большое число личного состава и бензовозов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На территории котельной Петербурга сдетонировало самодельное взрывное устройство
Путин определил статус проживающих на новых территориях граждан
Брошенная с балкона записка спасла россиянку и младенца от расправы мужа
Реакция прохожего на фотосессию Эмили Ратаковски в бикини развеселила фанатов
Профессиональная уборщица назвала распространенные во время уборки ошибки
Шеф-редактора «Sputnik Литва» выпустили из тюрьмы в Латвии
Названа причина затягивания Киева с контрнаступлением
В Германии призвали к более жестким мерам по отношению к экоактивистам
Глава российской таможни пожалел о неумении сотрудников работать с бумагой
Познакомившиеся в больнице женщины пожертвовали почки мужьям друг друга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.