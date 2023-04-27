Российские разведчики взяли американский БТР в качестве трофея под Донецком

Разведчики ВС РФ под Донецком в ходе ночного штурма взяли в трофей американский БТР М113

Американский бронетранспортер (БТР) М113 взяли в качестве трофея российские разведчики под Донецком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одного из солдат с позывным Ганс.

Как рассказал военнослужащий, в ходе ночного штурма по БТР ударили из гранатомета, машине повредило гусеницу. Экипаж покинул машину и попытался отступить, но был уничтожен.

«При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113. Машина будет работать, воевать с противником», — сказал Ганс.

Ранее подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению с воздуха заметили бойцы отряда разведки БАРС «Каскад». По заявлению одного из военнослужащих, они фиксируют большое число личного состава и бензовозов.