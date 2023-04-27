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17:45, 27 апреля 2023Бывший СССР

Отряд «Каскад» с воздуха заметил подготовку ВСУ к наступлению

RT: в отряде БАРС «Каскад» с воздуха заметили подготовку ВСУ к наступлению

Фото: Libkos / АР

Подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению с воздуха заметили бойцы отряда разведки БАРС «Каскад». Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

«Стало больше техники приходить, больше людей, больше бензовозов, находим большие склады боеприпасов», — рассказал депутат Государственной думы России, служащий в «Каскаде», Олег Колесников.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ начнется скрытно, что должно гарантировать его успех. По словам чиновника, украинцам не стоит ждать начала операции и завышать планку на ее счет — контрнаступление якобы начнется раньше, чем об этом станет известно общественности.

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Алевтина Запольская
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