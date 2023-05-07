NOVA: в Риме экоактивисты вылили в Фонтан четырех рек черную краску

В Риме экоактивисты движения «Последнее поколение» вылили в Фонтан четырех рек черную краску. Об этом сообщает NOVA.

Отмечается, что краска была сделана на основе древесного угля. Таким жестом экоактивисты заявили, что выступают против использования ископаемого топлива, поскольку оно ведет к повышению температуры на поверхности Земли.

Активисты заявили, что засуха ставит под угрозу сельское хозяйство, производство энергии. «Наше будущее такое же черное, как эта вода: без воды нет жизни, а с повышением температуры мы подвержены засухе», — сказал один из защитников экологии.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Активисты были задержаны.

Ранее активисты экологического движения Letzte Generation перекрыли движение транспорта на дороге в центре Вены. Протестующие требуют от австрийских властей принять меры по защите климата. Они призвали ограничить максимальную скорость движения на трассах до 100 километров в час.