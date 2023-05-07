Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирию в состав организации

INA: главы МИД стран Лиги арабских государств приняли решение вернуть Сирию в организацию

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) принял решение о возврате Сирии в состав организации. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф иракскому агентству INA.

«На заседании министров иностранных дел ЛАГ было одобрено возвращение места Сирии в Лиге арабских государств», — сказал ас-Саххаф.

В свою очередь, официальный представитель генерального секретаря ЛАГ Гамаль Рушди подтвердил, что Совет глав МИД ЛАГ принял решение о возврате Сирии в состав организации. «Да, это так», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, было ли принято это решение.

Ранее министры иностранных дел Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и ОАЭ в ходе консультаций по членству Сирии в ЛАГ в Джидде призвали Дамаск к возвращению в «арабское лоно».

В 2011-м Сирию исключили из ЛАГ до тех пор, пока правительство президента страны Башара Асада «не обеспечит защиту сирийского гражданского населения». Тогда же закрылось большинство арабских посольств в Дамаске.