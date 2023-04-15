Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:12, 15 апреля 2023Мир

Участники встречи по Сирии привали вернуть ее в «арабское лоно»

Участники встречи по Сирии в Джидде призвали к ее возвращению в Лигу арабских государств

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и ОАЭ в ходе консультаций по членству Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) в Джидде призвали к ее возвращению в «арабское лоно». Об этом сообщает РИА Новости.

«Заключительное заявление консультативной встречи в Джидде призывает к единству Сирии и ее возвращению в арабское лоно», — сообщили дипломаты по итогам встречи. В консультациях также приняли участие главы МИД Ирака, Египта и Иордании. Кроме того, арабские страны призвали к «сохранению суверенитета Сирии путем прекращения присутствия группировок».

В 2011-м Сирию исключили из Лиги арабских государств до тех пор, пока правительство президента страны Башара Асада «не обеспечит защиту сирийского гражданского населения». Тогда же закрылись большинство арабских посольств в Дамаске.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Взрыв произошел рядом с местом выступления премьера Японии
Раскрыто опасное влияние сахарозаменителей на углеводный обмен
В российском городе загорелся жилой дом
Участники встречи по Сирии привали вернуть ее в «арабское лоно»
Премьер Японии покинул полицейское управление после взрыва
Задержанного на месте взрыва в Японии арестовали
Названы главные причины аварий с электросамокатами
Российский полковник сообщил об использовании ВСУ фальшивых танков
Дедушка-шахматист в одном из московских ТЦ умилил пользователей сети
Во Франции назвали контрнаступление Украины враждебным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.