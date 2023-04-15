Участники встречи по Сирии привали вернуть ее в «арабское лоно»

Участники встречи по Сирии в Джидде призвали к ее возвращению в Лигу арабских государств

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и ОАЭ в ходе консультаций по членству Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) в Джидде призвали к ее возвращению в «арабское лоно». Об этом сообщает РИА Новости.

«Заключительное заявление консультативной встречи в Джидде призывает к единству Сирии и ее возвращению в арабское лоно», — сообщили дипломаты по итогам встречи. В консультациях также приняли участие главы МИД Ирака, Египта и Иордании. Кроме того, арабские страны призвали к «сохранению суверенитета Сирии путем прекращения присутствия группировок».

В 2011-м Сирию исключили из Лиги арабских государств до тех пор, пока правительство президента страны Башара Асада «не обеспечит защиту сирийского гражданского населения». Тогда же закрылись большинство арабских посольств в Дамаске.

