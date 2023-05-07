РИА Новости: Россия по итогам 2022 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира

По итогам 2022 года Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира с показателем ВВП 2,3 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные национальных статистических служб и подсчеты Всемирного банка за 2021 год сообщает РИА Новости.

Российское агентство оценило последние годовые или квартальные результаты, представленные крупнейшими экономиками мира в государственных валютах, и пересчитало их в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период.

В соответствии с этой статистикой Россия заняла восьмое место. Впереди нее идут США (25,46 триллиона долларов), Китай (17,94 триллиона), Япония (4,17 триллиона), Германия (4,07 триллиона), Индия (3,4 триллиона), Великобритания (3,07 триллиона) и Франция (2,78 триллиона).

Канада стала девятой с показателем 2,14 триллиона долларов, а замкнула десятку Италия — 2,01 триллиона. Выпала из топ-10 Южная Корея — у нее 13 место.

