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09:46, 7 мая 2023Экономика

Сенаторы-республиканцы назвали условие повышения потолка госдолга

Bloomberg: сенаторы-республиканцы требуют бюджетных реформ для повышения потолка госдолга

Фото: Emily Studer / Unsplash

Группа из 43 сенаторов-республиканцев во главе с лидером меньшинства Митчем Макконнелом отказалась одобрять повышение потолка госдолга, который достигает 31,4 триллиона долларов, без бюджетных реформ. Такое условие они назвали в письме лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, сообщает Bloomberg.

По мнению авторов обращения, неустойчивая фискальная политика привела к тому, что экономика находится в состоянии свободного падения. Агентство отмечает, что само количество подписавших письмо говорит о возможности блокирования законопроекта.

Президент США Джо Байден и руководство Конгресса должны встретиться 9 мая для переговоров по ситуации, которая не может выйти из тупика. Демократы указывают, что готовы на некоторые бюджетные ограничения, но связывать сокращение расходов с повышением задолженности, как пытаются сделать республиканцы, похоже на «захват заложников».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что возможности ее ведомства использовать различные меры для удержания размера госдолга могут закончиться уже 1 июня. После этого Минфину придется остановить выполнение своих обязательств.

Споры по превышению потолка госдолга не уникальное для США событие. Нынешнее обсуждение проект бюджета страны на 2024 финансовый год осложняет предстоящая в этот период предвыборная кампания.

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Платон Щукин
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