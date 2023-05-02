Минфин США заявил о невозможности обслуживать госдолг в июне. Чрезвычайные меры исчерпаны из-за его лимита

Йеллен: Минфин США может исчерпать меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня. Об этом она сообщила в ее письме руководству Конгресса.

По ее словам, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до июня, правительство не сможет продолжать выполнение всех своих обязательств. Уточняется, что эта оценка основана на имеющихся в настоящее время данных. «Поскольку федеральные поступления и расходы по своей сути изменчивы, настоящая дата, когда казначейство исчерпает чрезвычайные меры, может быть на несколько недель позже», — говорится в письме.

США на грани

Министр также предупредила, что откладывать решение об увеличении лимита «до последней минуты» нельзя, так как это нанесет ущерб деловой и потребительской уверенности. Кроме этого может вырасти стоимость краткосрочных займов, и ситуация может негативно повлиять на кредитный рейтинг США.

Потолок госдолга — это максимальная сумма денег, которую США могут заимствовать путем выпуска облигаций для выполнения своих финансовых обязательств. Когда он достигнут, казначейство больше не может выпускать свои ценные бумаги и способно только оплачивать казначейские векселя за счет налоговых поступлений.

Текущий уровень потолка госдолга США был превышен в январе, когда он достиг 31,4 триллиона долларов. Министерство финансов страны тогда заявило о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта. Превышение лимита является угрозой для бюджетных выплат, в частности, у государства возникнут проблемы с оплатой различных социальных расходов, а также долгов и процентов по уже взятым обязательствам. Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс повысить его. Контролирующие Палату представителей республиканцы скептически относятся к этому предложению, они настаивают на сокращении расходов и более ответственной экономической политике.

27 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов в обмен на резкое снижение расходов. Документ был подготовлен республиканцами. Согласно результатам голосования, 217 конгрессменов поддержали проект закона, тогда как 215 членов палаты представителей выступили против. Теперь документ направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.

Молчание Байдена

Тем временем нежелание президента США Джо Байдена обсуждать тему повышения потолка госдолга с республиканцами в конгрессе вызывает беспокойство и тревогу среди его однопартийцев-демократов. Так, сенатор Джо Манчин заявил, что отказ Байдена от переговоров приведет страну к «историческому дефолту».

31,4 триллиона долларов 31,4 триллиона долларов составляет госдолг США

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, президент страны «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

Еще в марте Маккарти назвал несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год, который был представлен Белым домом. Он отметил, что высокий долг приносит инфляцию. По его словам, в настоящее время Соединенным Штатам нужно «настоящее лидерство».

В апреле банк JPMorgan опросил более 2500 участников весенних совещаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, чтобы выяснить вероятность дефолта США. Около 35 процентов специалистов заявили, что ожидают такого объявления. При этом спикеры этих мероприятий оценивали вероятность дефолта от 10 до 15 процентов.

Сами представители JPMorgan отметили, что потолок госдолга США станет проблемой уже в мае. Аналитики считают, что такие способы избежать дефолта, как использование платиновых монет или исполнительные действия в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США, «неработоспособны».

12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) представил доклад, в котором было сказано, что размер американского госдолга продолжит расти и в течение 2023 года превысит ВВП страны на 22,2 процента.