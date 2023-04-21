В США указали на беспокойство из-за нежелания Байдена обсуждать госдолг

Axios: демократы США выразили беспокойство из-за нежелания Байдена обсуждать тему госдолга

Нежелание президента США Джо Байдена обсуждать тему повышения потолка госдолга с республиканцами в конгрессе вызывает беспокойство и тревогу среди его однопартийцев-демократов. На это указал портал Axios.

«Тревога демократов развивается из-за позиции Байдена по потолку госдолга», — подчеркивается в публикации со ссылкой на представителя Демократической партии.

Так, занимающий центристскую позицию в рядах демократов сенатор Джо Манчин заявил, что отказ Джо Байдена от переговоров приведет страну к «историческому дефолту». Представитель палаты Дин Филлипс, в свою очередь, подчеркнул, что обеспокоен риском «вечно» ждать от администрации президента начала обсуждения.

Остальные демократы также призывают к началу переговоров со своими политическими оппонентами и необходимости расставить приоритет в государственных расходах.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, президент страны Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

12 марта Маккарти назвал несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год, который был представлен Белым домом. Он отметил, что высокий долг приносит инфляцию. По его словам, в настоящее время Соединенным Штатам нужно «настоящее лидерство».

