Дан прогноз по объему госдолга России

МВФ спрогнозировал рост госдолга России до 24,9% ВВП в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) дал прогноз по объемам госдолга России. Выдержки из доклада организации приводит РИА Новости.

По оценкам аналитиков, в 2023 году уровень государственного долга страны увеличится до 24,9 процента ВВП, при этом к 2028-му сократится до 21,5 процента. Последовательного снижения эксперты ждут после 2025 года. По итогам 2022 года, по оценке МВФ, госдолг России составил 19,6 процента ВВП.

Также в фонде констатировали, что российский ВВП по итогам текущего года вырастет на 0,7 процента, а по итогам 2024-го — на 1,3 процента (минус 0,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом).

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что государственный долг России составляет около 15 процентов от ВВП, что является достаточно комфортным уровнем. Премьер признал, что в начале года дефицит бюджета вырос сильнее, чем обычно, однако успокоил тем, что правительство уже приняло меры.