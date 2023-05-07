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21:14, 7 мая 2023Мир

Израильские власти снесли на Западном берегу финансируемую ЕС палестинскую школу

Times of Israel: Израиль снес на Западном берегу палестинскую школу, финансируемую ЕС

Фото: Pixabay

Власти Израиля приняли решение о сносе недалеко от Вифлеема на Западном берегу Иордана палестинской школы, которая была построена без разрешения и финансировалась Евросоюзом, пишет издание Times of Israel.

«Израильские власти в воскресенье снесли здание недалеко от Вифлеема, в котором располагалась палестинская школа, финансируемая Европейским Союзом», — сообщает газета.

Отмечается, что учебное заведение было построено еще в 2017 году, при этом на его строительство не было получено разрешение. В связи с этим суд посчитал здание угрозой для безопасности и постановил снести его. Данное решение было встречено протестами со стороны палестинских властей и ряда европейских стран.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что таких понятий как палестинский народ не существует, а идея о палестинской государственности была разработана в качестве ответа на сионистское движение за основание Израиля.

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Марина Совина
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