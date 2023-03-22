Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 22 марта 2023Мир

В Израиле отвергли существование палестинского народа

Министр финансов Израиля Смотрич отрицает существование палестинского народа

Таких понятий как палестинский народ не существует, а идея о палестинской государственности была разработана в качестве ответа на сионистское движение за основание Израиля. Об этом заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич во время выступления в Париже, сообщает CNN.

«Кто был первым палестинским царем? На каком языке говорят палестинцы? Существует ли палестинская история или культура? Нет. Не существует такого понятия, как палестинский народ», — считает политик.

Представитель Государственного департамента США Джон Кирби осудил высказывание Смотрича. Он заявил, что такого рода высказывания затрудняют сглаживание отношений между Израилем и Палестиной и мешают поиску возможного решения конфликта двух стран. «Мы не хотим видеть подобной риторики, которая может встать на пути или стать препятствием для жизнеспособного решения конфликта между странами», — сказал Кирби. Палестинское правительство оценило высказывания Смотрича как расистские и обвинило его в фальсификации истории.

Ранее Бецалель Смотрич уже не раз резко высказывался о палестинцах. В конце февраля после убийства двух израильтян в палестинской Хуваре он призвал Израиль «стереть с лица земли» этот город. Тогда это вызвало международный резонанс и акции протеста в Тель-Авиве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
Названы самые популярные направления обучения у абитуриентов колледжей
В Израиле отвергли существование палестинского народа
Женщина получила фотографии с потерянного 13 лет назад фотоаппарата
Минфин заявил о проблемах с частными инвестициями в нацпроекты
МИД России заявил о де-факто открытом конфликте с США
Политик похудел на 25 килограммов за шесть месяцев
На Украине начали рассматривать возможность сноса памятника Щорсу в Киеве
В России оценили опасность снарядов с обедненным ураном
На Украине кузнец снял выкованный им крест с ворот захваченного ПЦУ храма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.