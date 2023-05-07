Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:37, 7 мая 2023Культура

Съемки «Очень странных дел» отложили из-за забастовки сценаристов

Съемки сериала «Очень странные дела» отложили из-за забастовки Гильдии сценаристов США

Кадр: сериал «Очень странные дела»

Съемки финального сезона сериала «Очень странные дела» отложили на неопределенный срок из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщили создатели шоу братья Даффер в Twitter.

Они отметили, что во время производства больших шоу сценарий продолжает меняться и корректироваться, поэтому команде пока нет смысла даже начинать съемки.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение, и мы все сможем вернуться к работе. До тех пор — конец связи», — написали братья Даффер.

Съемки нового сезона сериала должны были стартовать в июне. Приостановка производства означает, что авторы приступят к полноценному производству позже. Это также может сказаться и на дате выхода проекта.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские силы ПВО и РЭБ отразили ночную атаку беспилотников на Севастополь
Польшу предупредили об опасности провокаций против России
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили американский бронеавтомобиль
В России заявили о нежелании Венгрии идти на поводу у Вашингтона
Девять человек погибли во время стрельбы в торговом центре в США
Припаркованную в Москве машину исписали ругательствами
Российские военные уничтожили две бригады ВСУ
Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в США
Названы восемь влияющих на долголетие и здоровье сердца факторов
Россияне вспомнили о железнодорожном маршруте Москва-Мадрид
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.