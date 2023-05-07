У крупнейших спутников Урана нашли признаки существования океанов

Journal of Geophysical Research: крупнейшие спутники Урана могут иметь подледные океаны

Четыре крупнейших спутника Урана, вероятно, содержат слой океана между ядром и ледяной коркой. К такому выводу пришли астрономы, повторно проанализировав данные космического корабля «Вояджер». Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets.

Ученые проанализировали результаты облетов Урана «Вояджером-2» НАСА в 1980-х годах и наземных наблюдений. Авторы построили компьютерные модели с дополнительными данными NASA Galileo, Cassini, Dawn и New Horizons, включая результаты исследования других ледяных лун и малых планет Солнечной системы, таких как Энцелад, Плутон и его спутник Харон, а также Церера.

Оказалось, что недра спутников Урана достаточно изолированы, чтобы удерживать внутреннее тепло, необходимое для существования океана. Мантии Титании и Оберона способны выделять горячие флюиды, что, возможно, делает океаны достаточно теплыми для потенциальной обитаемости. Также океаны могут существовать на спутнике Ариэль и Умриэль.

Что касается Миранды, пятого по величине спутника, то в какой-то момент она также могла удерживать достаточно тепла для океана, однако слишком быстро его потеряла и, вероятно, сейчас ее океан полностью замерз.

Ключевой вывод исследования предполагает, что хлориды, а также аммиак, который действует как антифриз, вероятно, в изобилии содержатся в океанах крупнейших лун Урана. Кроме того, моделирование предполагает, что соли, которые, вероятно, присутствуют в воде, будут еще одним источником антифриза, поддерживая существование внутренних океанов.

