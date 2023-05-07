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13:28, 7 мая 2023Россия

В доме подорвавшего себя в «Ниве» россиянина нашли новые взрывные устройства

Shot: в доме подорвавшего себя в «Ниве» россиянина обнаружили новые взрывные устройства

Фото: daniilphotos / Shutterstock / Fotodom

В доме у жителя Ейска, который днем ранее подорвал себя в автомобиле «Нива», обнаружили новые взрывные устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Как стало известно, 34-летний мужчина хранил у себя дома два самодельных взрывных устройства (СВУ), причем одно из них было начинено гвоздями и болтами. Кроме того, оба СВУ были с дистанционным управлением. Помимо них, в доме россиянина нашли чертежи, предназначенные для изготовления бомб. В связи с произошедшим было возбуждено два уголовных дела — за посягательство на жизнь полицейского и за хранение взрывных устройств. В результате проверки специалисты установят, с какой целью подрывник изготовил три СВУ.

Днем ранее мужчина подорвал себя в Ейске во время штурма «Нивы» в момент, когда силовики приблизились к автомобилю. Власти города заявили, что он погиб на месте, при этом других пострадавших нет.

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Полина Кислицына
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