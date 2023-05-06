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17:23, 6 мая 2023Силовые структуры

Россиянин подорвал себя во время штурма «Нивы»

В российской городе Ейск мужчина подорвал себя во время штурма «Нивы»

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В России неизвестный подорвал себя во время штурма автомобиля «Нива». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Согласно информации, хлопок произошел, когда силовики приблизились к машине. По данным властей города Ейска, кроме мужчины, никто больше не пострадал. Причины случившегося уточняются.

В апреле в Ейске ревнивый мужчина избил нового парня своей бывшей подруги. Фигурант мирно расстался со своей подругой. Через какое-то время она встретила нового возлюбленного из Краснодара. Это разозлило мужчину: россиянин узнал адрес соперника, приехал, перелез через забор и стал ждать потерпевшего. Когда они встретились, обвиняемый достал молоток и 25 раз ударил оппонента по голове.

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Мария Винар
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