Ревнивый россиянин 25 раз ударил молотком парня бывшей подруги

В Ейске ревнивый мужчина проломил молотком череп возлюбленному бывшей подруги

В Ейске ревнивый мужчина избил нового парня своей бывшей подруги. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, фигурант мирно расстался со своей подругой. Через какое-то время она встретила нового возлюбленного из Краснодара. Это разозлило мужчину: россиянин узнал адрес соперника, приехал, перелез через забор и стал ждать потерпевшего. Когда они встретились, обвиняемый достал молоток и 25 раз ударил оппонента по голове.

Затем нападавший сбежал, а жертву госпитализировали. Ему диагностировали перелом костей лица и свода основания черепа. Отмечается, что потерпевший частично потерял память. Однако соперник не успокоился и продолжил угрожать избитому мужчине.

Известно, что в полицию обратилась возлюбленная жертвы.