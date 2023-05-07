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15:05, 7 мая 2023Россия

Российские военные пресекли деятельность диверсантов в Запорожской области

Минобороны: российские военные пресекли деятельность диверсантов в Запорожской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Российские военные пресекли деятельность диверсантов в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, диверсантов заметили вблизи села Левадное в Запорожской области. Как отметил Конашенков, также на южнодонецком и запорожском направлениях российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Востока» нанесли поражение подразделениям ВСУ — это произошло в районе Угледара, Павловки и Никольского в ДНР, а также вблизи села Дорожнянки в Запорожской области. В итоге было уничтожено до 55 украинских военных.

Кроме того, поражены две боевые бронированные машины и один автомобиль. Российские военные также разбили гаубицы «Мста-Б» и Д-30. В районе села Максимильяновка в ДНР, как указали в Минобороны, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Ранее стало известно, что ФСБ и МВД России была пресечена попытка дронов Украины атаковать аэродром Северный в Ивановской области. По данным правоохранителей, инцидент на российском объекте планировало совершить Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В ЦОС ФСБ сообщили, что атаковать предполагалось самолеты А-50. Позднее также появились данные о задержании членов ДРГ, хотевших атаковать военные самолеты России.

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Варвара Кошечкина
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