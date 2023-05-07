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12:57, 7 мая 2023Силовые структуры

Появились подробности пресечения атаки украинских дронов на российский аэродром

ФСБ России: украинские диверсанты планировали теракт против самолетов в Ивановской области

Фото: ovbelov / Shutterstock / Fotodom

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) планировали теракт в Ивановской области против самолетов радиолокационного обнаружения и управления А-50. Такие подробности о предотвращенной атаке украинских дронов сообщило ФСБ России, пишет РИА Новости.

По данным службы, в ходе оперативно-разыскных мероприятий была выявлена диверсионная группа, которую координировали сотрудники спецслужб Украины.

«Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области», — говорится в сообщении.

О задержании планировавших атаковать военные самолеты России в Ивановской области диверсантов ранее 7 мая сообщила ФСБ.

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Никита Абрамов
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