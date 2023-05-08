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14:48, 8 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили 380 солдат ВСУ и наемников на донецком направлении

МО РФ сообщило об уничтожении 380 военных ВСУ и наемников на донецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные уничтожили более 380 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на донецком направлении. Об этом журналистам 8 мая сообщили в Минобороны России.

Потери противника включают также один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», две гаубицы Д-20, а также одну Д-30.

Помимо прочего, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Краматорск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

7 мая Минобороны сообщило, что на донецком направлении российские войска уничтожили еще более 340 украинских военных и иностранных наемников. В районе сел Новгородское и Артемово в ДНР также разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

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Алина Гончарова
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