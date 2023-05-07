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14:37, 7 мая 2023Россия

Минобороны сообщило о ликвидации более 340 военных ВСУ на одном направлении

Минобороны сообщило о ликвидации более 340 военных и наемников ВСУ на донецком направлении

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

На донецком направлении российские войска уничтожили еще более 340 украинских военных и иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что на данном направлении российские военные также разбили гаубицу Д-20 войск Украины. Помимо этого, ликвидированы две бронированные машины и восемь автомобилей ВСУ. В районе сел Новгородское и Артемово в ДНР разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

В оборонном ведомстве также сообщили, что российские военные заняли два квартала Артемовска в северо-западной и западной частях города. 6 мая бойцы частной военной компании «Вагнер» начали активно продвигаться к укрепрайону ВСУ в Артемовске.

Ранее также стало известно, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» разбил в зоне специальной военной операции американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, который Пентагон недавно передал Украине для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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