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14:29, 7 мая 2023Россия

Штурмовые отряды заняли два квартала Артемовска

Минобороны России: штурмовые отряды заняли два квартала Артемовска

Фото: Libkos / AP

Штурмовые отряды за сутки заняли два квартала Артемовска (украинское название города — Бахмут) в северо-западной и западной частях города. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовск», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки противник на данном направлении потерял более 340 украинских военнослужащих и наемников, а также две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубицу Д-20.

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Ранее стало известно, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали массированный штурм последнего мощного укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Бои за Артемовск продолжаются уже более восьми месяцев — Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Никита Абрамов
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