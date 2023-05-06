Бойцы «Вагнера» начали штурм последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске

RusVesna: ЧВК «Вагнер» начала штурм последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали массированный штурм последнего мощного укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным канала, подразделения украинских войск стали отступать в сторону окраин, подрывая за собой здания на западе города.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне сообщил, что подразделения группы за сутки продвинулись в Артемовске на расстояние до 170 метров в различных направлениях. 6 мая группировка также начала массированный штурм «дороги жизни» ВСУ, стремясь прорвать их оборону. «Дорогой жизни» прозвали трассу между Артемовском и городом Часов Яр из-за стратегического значения для снабжения украинской армии.

Бойцы ЧВК «Вагнер» задействованы на территории Артемовска до 10 мая, позже позиции будут переданы подразделениям чеченского спецназа «Ахмат», заявил ранее Пригожин. Покинуть город после практически семи месяцев проведения операции группировка решила 5 мая. Пригожин объяснил, что у российских войск в Артемовске категорически не хватает боеприпасов и потребовал от Минобороны России предоставить группировке больше снарядов. По его словам, с 1 мая «вагнеровцев» практически полностью отрезали от любых артилерийских боеприпасов.

