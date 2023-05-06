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08:27, 6 мая 2023Бывший СССР

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ

RusVesna: бойцы ЧВК «Вагнер» начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ для прорыва

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали массированный штурм «дороги жизни» Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремясь прорвать их оборону. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По его информации, российские военные массированно пошли на трассу возле поселка Хромово, после их продвижения значительный район трассы и в глубину за нее перешел в серую зону. Отмечается, что прорыв в этом районе грозит перерезанием оставшихся сельских дорог, по которым снабжаются украинские войска.

Кроме того, в юго-западной части Артемовская (украинское название – Бахмут) ЧВК «Вагнер» продолжает атаки, стремясь прорвать оборону ВСУ севернее и северо-восточнее Индустриального Колледжа. В северной части серой зоны города вагнеровцы атакуют в направлении улиц Медведева и Воинов Интернационалистов.

На Украине «дорогой жизни» прозвали трассу между Артемовском и городом Часов Яр из-за стратегического значения для снабжения украинской армии.

5 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы за сутки продвинулись в Артемовске на расстояние до 170 метров в различных направлениях.

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Марина Совина
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