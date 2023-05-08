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13:20, 8 мая 2023Бывший СССР

Украинского депутата обвинили в попытках навредить дружбе двух стран

В грузинском парламенте обвинили украинского депутата Арахамию во вреде дружбе двух стран

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе обвинил украинского депутата, главу фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамию в том, что он своими высказываниями наносит вред дружбе двух стран. Об этом пишет РИА Новости.

Талаквадзе прокомментировал слова Арахамии о том, что после парламентских выборов в Грузии сменится власть и грузинский народ, вероятно, «больше не будет терпеть такое правительство». Вице-спикер парламента заявил, что Тбилиси поддерживает украинский народ, однако в Грузии это, судя по всему, «понимают лучше, чем Арахамия на Украине».

«Когда Грузия стоит рядом с Украиной, [украинский] политик находит время сделать заявления о внутренних политических процессах — такие заявления, которые наносят вред дружбе с Украиной», — добавил Талаквадзе.

Арахамия предрек Грузии смену власти в беседе с местным телеканалом Mtavari Arkhi. Он заявил, что ранее планировал посетить в Грузии похороны артиста Вахтанга Кикабидзе, однако его якобы предупредили, что при пересечении границы могут возникнуть проблемы. «Я уверен, что после выборов это правительство не будет у власти, грузинский народ, вероятно, больше не будет терпеть такое правительство и будет либо новая власть, либо коалиция», — сказал депутат.

В марте спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Киев отвергает обвинения премьер-министра Ираклия Гарибашвили в поддержке протестов в Тбилиси и попытке втянуть республику в конфликт с Россией. Он добавил, что грузинские власти «не там ищут врага».

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Олег Давыдов
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